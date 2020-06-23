На Прикарпатті після ліквідації зсувів ґрунту близько 500 туристів змогли виїхати додому

У Верховинському районі Івано-Франківщини близько 500 туристів, які тут відпочивали, змогли виїхати після ліквідації зсувів ґрунту, спричинених сильними дощами.

Про це на пресконференції сказав начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора протягом дня ми обдзвонили всі садиби. На території Верховинського району відпочивали близько 500 туристів. Піший прохід був, але більшість гостей забажали виїхати своїми транспортними засобами і чекали, поки зроблять дорогу. Ті 20 авто після ліквідації зсуву ввечері спокійно виїхали», – розповів Чернецький.

За його словами, зсуви ґрунту після сильних дощів сталися на дорозі Ільці – Буркут, було перервано транспортне сполучення з шістьма населеними пунктами.

«Річки Чорний і Білий Черемоші за ніч піднялись на понад метр. В Устеріках вони сходяться, там вода дуже висока. Є небезпека, що вода виходить на дороги, місцями її висота може сягати до 1 м від дорожнього покриття. Є загроза виходу з берегів Дністра і Прута», – зазначив Чернецький.

Наразі в області до ліквідації наслідків повені залучено гелікоптер. Він очікує дозволу на виліт від метеослужби. Рятувальники мають намір доставити ним продуктові пакети для малозабезпечених, які опинились в гірських районах без автомобільного сполучення. Служба ДСНС просить туристів у ці дні відмовитися від мандрівок в гори та в ліс.

Як повідомлялося, з 22 червня на Прикарпатті у зв’язку з ускладненням погодних умов, які супроводжувались сильними опадами, грозами та сильним вітром, у 38 населених пунктах підтоплені 43 житлові будинки, 92 дворогосподарств, 21 присадибна ділянка та понад 5 га сільгоспугідь.

В Івано-Франківській області опади тривають третій тиждень.