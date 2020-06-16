На Прикарпатті після сильних дощів обвалився 24-метровий міст

На Прикарпатті у селі Красна Надвірнянського району обвалився міст через річку Красник.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«За адресою: с. Красна, вул. Шевченка обвалився міст через річку Красник. Загальна довжина моста - 24 метри, ширина – 11 метрів», - інформують в управлінні ОДА.

За їхньою інформацією, через підняття рівня води у річці Красник відбулось пошкодження підходу до моста і триметрове провалля. Частину дорожнього покриття знесено водою. Залізобетонні плити моста повисли над річкою.

Наразі проїзд через міст заборонено. Поки що забезпечено лише піший перехід.

«У разі виникнення пожежі об’їзд здійснюватиметься зі сторони смт Ланчин з напрямку смт Делятин», - зазначає управління ОДА.

Місцева влада просить ДП «Дороги Прикарпаття» терміново розпочати ремонт зруйнованого мосту.

Як повідомлялося, на Прикарпатті через сильні опади 12-14 червня підтоплено більше сотні житлових будинків і розмиті майже 60 км доріг.

Довжина річки Красник становить приблизно 8 км.