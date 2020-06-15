На Прикарпатті негода пошкодила 12 мостів, розмила понад 60 кілометрів доріг

На Прикарпатті через сильні опади, які тривали з 12 до 14 червня, пошкоджені 12 мостів, розмиті майже 60 км доріг і зруйновано близько 10 км берегоукріплень. Підтопленими залишають близько сотні житлових будинків.

Про це на брифінгу розповів голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Прикарпатті негода 12-14 червня встигла наробити багато лиха. Опади спостерігали на території Косівського, Долинського, Надвірнянського, Рожнятівського, Верховинського, Снятинського та інших районів. Загалом, були підтоплені понад 100 житлових будинки. В області пошкоджені понад 12 мостів, переважно комунальної власності, розмито більше 60 км доріг різної форми власності, зруйновані більше 10 км берегоукріплень та інших споруд», - зазначив Федорів.

За його словами, в області пошкоджені три автомобільні дороги, а саме Ільці – Буркут, Довгополе - Кохан, Розтоки - Барвінків.

«На автодорозі Розтоки - Барвінків, що на Косівщині, мали місце близько 10 зсувів. Не ліквідований зсув у селі Розтоки, оскільки обсяг гірської маси становить близько 1 тис. куб м. Косівська комісія ТЕБ НС ухвалила рішення перекрити автодорогу. Для ліквідації наслідків негоди необхідно близько 2-х тижнів», - зазначив Федорів.

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Він зауважив, що також перекрито рух автотранспорту на мості у селі Красна Надвірнянського району. Там вода підмила перехідні плити мосту. Зсув ґрунту після сильних дощів зафіксували ще й на дорозі Будилів - Красноставці у межах села Белелуя Снятинського району.

Наразі, у районах працюють місцеві комісії ТЕБ НС. Обласна влада обіцяє знайти можливості для компенсації завданих збитків.