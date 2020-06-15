В Україні через негоду без світла залишились 178 населених пунктів

Цієї ночі в країні через негоду без електроенергії залишилося 178 населених пунктів у 9 областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"В ніч з 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях, а саме: Сумська – 93, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5, Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2 та Запорізька – 2", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, зазначили в ДСНС.