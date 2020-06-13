На Дніпро за 15 хвилин "вилилась" півторамісячна норма дощу

У Дніпрі напередодні через шквальний вітер та зливу без електропостачання залишилося три лікарні, було пошкоджено 14 ліній електротранспорту, повалено 57 дерев. За 15 хвилин у місті випала півторамісячна норма опадів.

Про це на Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"П'ятдесят сім повалених дерев. У результаті цього 14 обривів ліній електротранспорту і ще 12 ліній електропостачання Міськсвітла. Три лікарні без електропостачання. За 15 хвилин в місті випала півторамісячна норма опадів", - написав Лисенко.

Він також зазначив, що поваленими деревами пошкоджено транспортні засоби жителів міста.

Як повідомило Головне управління ДСНС в області, в результаті негоди пошкоджено 18 транспортних засобів.

За даними рятувальників, повідомлень про загиблих, постраждалих і підтоплення будинків, присадибних ділянок не надходило.

Станом на ранок 13 червня у Дніпрі було відключено від електропостачання близько 1700 абонентів. Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі проводять роботи з відновлення електроживлення.