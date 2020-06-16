Заповідник "Хортиця" презентує унікальну виставку натюрмортів

У музейних студіях "Місто за порогами" Національного заповідника "Хортиця" 25 червня почне діяти нова виставка, присвячена українському козацтву. В експозиції переважатиме натюрморт, створений із музейних предметів.

Про це повідомляє пресслужба заповідника.

"З 25 червня у нас відкривається нова надзвичайна виставка "Де є бої – там є герої. Українському козацтву присвячується". Запевняємо, що такого Ви ще не бачили. Виставка присвячена славетній історії українського козацтва та її найяскравішому епізоду – Національно-визвольній війні під проводом Б. Хмельницького", – йдеться в повідомленні.

У заповіднику зазначили, що створювали експозицію, надихаючись полотнами Давіда Тенірса молодшого із зображенням Брюсельської галереї Ерцгерцога Леопольда Вільгельма.

На виставці представлять картини різноманітних жанрів: портрети, батальні полотна й пейзажі. Проте провідним автори експозиції обрали натюрморт, але не живописний, а створений із музейних предметів.

Працюватиме виставка від 25 червня з середи до неділі з 10:00 до 16:30.