Заповідник "Хортиця" презентує унікальну виставку натюрмортів
Про це повідомляє пресслужба заповідника.
"З 25 червня у нас відкривається нова надзвичайна виставка "Де є бої – там є герої. Українському козацтву присвячується". Запевняємо, що такого Ви ще не бачили. Виставка присвячена славетній історії українського козацтва та її найяскравішому епізоду – Національно-визвольній війні під проводом Б. Хмельницького", – йдеться в повідомленні.
У заповіднику зазначили, що створювали експозицію, надихаючись полотнами Давіда Тенірса молодшого із зображенням Брюсельської галереї Ерцгерцога Леопольда Вільгельма.
На виставці представлять картини різноманітних жанрів: портрети, батальні полотна й пейзажі. Проте провідним автори експозиції обрали натюрморт, але не живописний, а створений із музейних предметів.
Працюватиме виставка від 25 червня з середи до неділі з 10:00 до 16:30.