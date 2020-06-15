Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 4 поїзди далекого сполучення
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
“Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на чотири поїзди далекого сполучення Запоріжжя — Ужгород, Харків — Івано-Франківськ, Харків — Ужгород та Київ — Херсон. Вони почнуть курсувати з 19 червня, а квитки можна придбати вже зараз. Також буде збільшено періодичність курсування трьох поїздів. У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та Причорномор’я”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що поїзд №17/18 Харків — Ужгород відправиться з Харкова 19 червня, з Ужгорода 20 червня. Поїзд №4/3 Запоріжжя — Ужгород із Запоріжжя здійснить рейс 20 червня, зворотно з Ужгорода — 21 червня. Поїзд №15/16 Харків — Івано-Франківськ вирушить із Харкова 20 червня, з Івано-Франківська 21 червня. Поїзд №768/767 Київ — Херсон відправиться з Києва 19 червня, з Херсона – 20 червня.
Зазначені поїзди курсуватимуть через день, повідомили в пресслужбі.
Крім того, буде збільшено періодичність курсування трьох поїздів. Так, з 18 червня поїзд №106/105 Одеса — Київ, з 20 червня поїзд №102/101 Київ — Херсон та з 1 липня №12/11 Київ — Новоолексіївка курсуватимуть щоденно.
Також для перевезення пасажирів до місць відпочинку в Укрзалізниці вивчають можливість призначення найближчим часом поїзда №145/146 Київ — Ізмаїл.
В пресслужбі також повідомили, що Укрзалізниця подбала про пасажирів, які мають бажання перевезти до чи з Одеси автомобіль у вагоні-автомобілевозі. Така можливість з’явиться з 18 червня, коли до складу поїзда №106/105 Одеса — Київ додадуть спеціальний вагон.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
В Укрзалізниці нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися вагонами. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.