Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 4 поїзди далекого сполучення

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на чотири поїзди та збільшує періодичність курсування поїздів до туристичних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на чотири поїзди далекого сполучення Запоріжжя — Ужгород, Харків — Івано-Франківськ, Харків — Ужгород та Київ — Херсон. Вони почнуть курсувати з 19 червня, а квитки можна придбати вже зараз. Також буде збільшено періодичність курсування трьох поїздів. У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та Причорномор’я”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що поїзд №17/18 Харків — Ужгород відправиться з Харкова 19 червня, з Ужгорода 20 червня. Поїзд №4/3 Запоріжжя — Ужгород із Запоріжжя здійснить рейс 20 червня, зворотно з Ужгорода — 21 червня. Поїзд №15/16 Харків — Івано-Франківськ вирушить із Харкова 20 червня, з Івано-Франківська 21 червня. Поїзд №768/767 Київ — Херсон відправиться з Києва 19 червня, з Херсона – 20 червня.

Зазначені поїзди курсуватимуть через день, повідомили в пресслужбі.

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Крім того, буде збільшено періодичність курсування трьох поїздів. Так, з 18 червня поїзд №106/105 Одеса — Київ, з 20 червня поїзд №102/101 Київ — Херсон та з 1 липня №12/11 Київ — Новоолексіївка курсуватимуть щоденно.

Також для перевезення пасажирів до місць відпочинку в Укрзалізниці вивчають можливість призначення найближчим часом поїзда №145/146 Київ — Ізмаїл.

В пресслужбі також повідомили, що Укрзалізниця подбала про пасажирів, які мають бажання перевезти до чи з Одеси автомобіль у вагоні-автомобілевозі. Така можливість з’явиться з 18 червня, коли до складу поїзда №106/105 Одеса — Київ додадуть спеціальний вагон.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

В Укрзалізниці нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися вагонами. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.