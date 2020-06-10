У Карпатах лісівники облаштували місце відпочинку для туристів біля гірського джерела

На Прикарпатті в урочищі Кируцин, що на території Гостівецького лісництва, місцеві фахівці облаштували місце відпочинку для туристів. Поруч ошатної альтанки – криниці з джерельною водою.

Про це повідомляє ДП "Гринявське лісове господарство" на сторінці в Facebook.

"На території Гостівецького лісництва ур. Кируцин відкрито нове рекреаційне місце. Тут є кринички з прохолодною джерельною водою, яка бадьорить та надає сил у спекотні дні. Ошатна альтанка, що створює відчуття затишку та комфорту. Є місця для приготування їжі на багатті, столи із зручними лавами, поруч є піч із мангалом, де можна приготувати смачні страви на відкритому вогні, гойдалка, яку дітки не залишать без уваги, місця для збору сміття", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ідея створення місця відпочинку належить лісничим.

"Для цього обрали місцину з розкішними краєвидами, обабіч дороги, розташовану поруч з лісом та гірською річкою", – зазначили автори ініціативи.

У лісництві переконані, що такі місця відпочинку сприяють захисту лісу від забруднення та пожеж.

Фото: @gryniavalis