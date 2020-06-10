Фотоподорож: костел святого Антонія та монастир бернардинів у Збаражі

На пошук інформації немає багато часу, а потрібні нові враження після тривалого сидіння на карантині? Пропонуємо фотознайомство з "незаїждженими" локаціями, які можуть зацікавити туриста.

Це яскраві точки на туристичній мапі України – архітектурні, природні, створені руками українців-сучасників. Побачивши їх раз на світлині, складно відмовити собі в мандрівці до них офлайн.

Відкриває фотоподорож від Укрінформу костел святого Антонія з Падуї та монастир бернардинців – храмово-монастирський комплекс у місті Збаражі на Тернопільщині. Це одна з найдавніших споруд міста, розташована в його центрі на лівому березі річки Гнізни, пам'ятка архітектури ХVІІ-XVIII століть.

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Фото: Олег Снітовський/Укрінформ