В Ужгороді розквітла рекордна липова алея

В Ужгороді попри прохолодну погоду починає квітнути найдовша липова алея Європи – понад 2-кілометрова.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міськради з посиланням на очільника міста Богдана Андріїва.

"Хоч досі літо не особливо балувало теплом і сонечком, ужгородські липи уже починають цвісти і наповнювати набережну Ужа медовим ароматом. Нашу унікальну алею на набережній Незалежності вдалося якісно оновити, це вже багато років – одне з найзатишніших зелених місць відпочинку ужгородців та гостей міста" , – зауважив Андріїв.

Липова алея в Ужгороді простяглася двома рядами вздовж набережної річки Уж. Вона бере початок у самому центрі стародавнього міста. Алея належить до природно-заповідного фонду України і є ботанічною пам’яткою.

Чехословацькі дизайнери, які заклали алею в 30-і роки минулого століття, висадили на ній різні види лип, що зацвітають не всі одразу, а поступово, даруючи насолоду ужгородцям упродовж тривалого часу. Загалом на алеї росте понад 300 дерев.

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Варто зазначити, що цвітіння липи вслід за магноліями, сакурами, тюльпановими, Юдиними й іншими деревами є "родзинкою" обласного центру Закарпаття.