ПЦУ влаштує онлайн-екскурсію Покровським собором

Рівненська єпархія Православної церкви України організує онлайн-екскурсію Свято-Покровським собором.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"Пропонуємо вам завтра здійснити онлайн-прогулянку до перлини Рівненської єпархії ПЦУ – Свято-Покровського собору, який є одним з найбільших та найвищих соборів України. Цей храм – справжня окраса Рівного і проглядається з усіх сторін міста. Собор увінчаний 13-ма золотоверхими куполами, а дзвони Покровського храму розміщуються у чотирьох дзвіницях, на кожній із яких закріплено по сім дзвонів масою від 10 до 350 кг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у п’ятницю, 5 червня, об 11:00 протоієрей Петро Мартинюк розповість про унікальні святині цього храму та його історію під час віртуальної екскурсії.

Долучитися до перегляду трансляції можна на сторінці ПЦУ.