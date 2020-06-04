ПЦУ влаштує онлайн-екскурсію Покровським собором

ПЦУ влаштує онлайн-екскурсію Покровським собором

Укрінформ
Рівненська єпархія Православної церкви України організує онлайн-екскурсію Свято-Покровським собором.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook

"Пропонуємо вам завтра здійснити онлайн-прогулянку до перлини Рівненської єпархії ПЦУ – Свято-Покровського собору, який є одним з найбільших та найвищих соборів України. Цей храм – справжня окраса Рівного і проглядається з усіх сторін міста. Собор увінчаний 13-ма золотоверхими куполами, а дзвони Покровського храму розміщуються у чотирьох дзвіницях, на кожній із яких закріплено по сім дзвонів масою від 10 до 350 кг", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: «Рівненщина туристична» має оновлену концепцію

Зазначається, що у п’ятницю, 5 червня, об 11:00 протоієрей Петро Мартинюк розповість про унікальні святині цього храму та його історію під час віртуальної екскурсії.

Долучитися до перегляду трансляції можна на сторінці ПЦУ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-