Заповідник "Качанівка" на Чернігівщині відновлює оглядові екскурсії

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка", що розташований в Ічнянському районі Чернігівщини, з 5 червня відновлює проведення оглядових екскурсій своєю територією.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор установи Володимир Буренко.

"Відзавтра ми починаємо водити оглядові екскурсії територією заповідника", – сказав Буренко.

А от впускати відвідувачів до палацу, додав директор, під час карантину можливості не буде. Це пов’язано з тим, що будівля має дуже велику площу (2,5 тис. кв. м), яку, відповідно до чинних санітарних норм треба прибирати 3-4 рази на день. Для заповідника це – непідйомні витрати.

В’їзні ворота для відвідувачів "Качанівка" відкрила 12 травня. Відтоді люди приїжджають власними автомобілями і в родинному колі самостійно проводять там час. Завдяки вхідній платі та наданню господарських послуг (зокрема, оранці власним трактором селянських городів) заповіднику вдалося у травні заробити 60 тис. грн. Це майже уп’ятеро менше, ніж торік такої ж пори.

Водночас у заповіднику переймаються через те, що переважна більшість відвідувачів – жителі столиці та Київської області, де рівень поширення коронавірусної інфекції доволі значний.

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Щодо природних красот "Качанівки", то кліматичні зміни по них не вдарили, зауважив директор. Ставки, яких на території аж 12, не висохли й не обміліли завдяки чистим джерелам та деревам на берегах. Раніше заповідник надавав можливість ловити в них рибу, та зараз із цим доведеться зачекати: гостей у готель тут поки що не заселяють, а відтак, і жодних послуг не надають.

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" був створений 39 років тому на базі єдиної в Україні вцілілої дворянської садиби кінця ХVІІІ – початку ХХ століть. У своїй структурі заповідник має дві взаємоінтегровані частини: паркову площею майже 570 га та архітектурну. Водне плесо на 125,5 га утворене річкою Смош. Архітектурний ансамбль садиби налічує 24 об’єкти. Його окраса – палац, збудований у стилі неокласицизму. Садибна церква св. Георгія Хозевіта – єдина в Україні, висвячена на такий престол.

Упродовж майже всього ХІХ – початку ХХ ст. садиба була осередком духовної культури на Лівобережній Україні. Її культурно-мистецький розквіт тісно пов’язаний зі знаною родиною меценатів Тарновських. На їхнє запрошення в садибі гостювали М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко, М. Гоголь, П. Куліш, Ганна Барвінок, О. Лазаревський, Д. Яворницький, М. Костомаров та багато інших видатних постатей.