На Рівненщині туристам запропонують археологічні експедиції і театралізовані екскурсії

Взяти участь у театралізованих екскурсіях, археологічних експедиціях невдовзі зможуть туристи у селі на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Театралізовані екскурсії, археологічні експедиції виставки історичних та художніх експонатів проводитимуть на території Хотинського городища у Рівненському районі. Таким чином тут реалізовуватимуть проєкт «Створення туристично-культурного центру в селі Хотин Шпанівської громади в межах зеленого шляху «Медове коло», – йдеться у повідомленні.

За словами проєктного менеджера Шпанівської ОТГ Євгенія Сульжука, також ініціатива передбачає облаштування в місцевому клубі культурного простору. Для цього відремонтують частину приміщення, закуплять необхідні меблі та обладнання.

У такому просторі проводитимуться виставки, майстер-класи, інші заходи для мешканців та гостей громади. Тут же надаватимуть послуги для мандрівників, зокрема інформуватимуть про привабливі локації та атракції.

Також організують понад 10 експедицій для збору та систематизації інформації про туристичні цікавинки території. Це будуть не лише знані об’єкти Рівненщини, а й маловідомі. Буде створено 4 локальні маршрути: у Деражненській, Шпанівській, Березнівській та Соснівській громадах.

Все стане можливим завдяки гранту, який виборола місцева громада, подавши проєкт на щорічний конкурс. У його межах територіальні громади отримують співфінансування з обласного бюджету на втілення власних ініціатив. Так, від області громада одержить 150 тисяч грн, водночас власний внесок складе 314 тисяч грн.

Цьогоріч у межах конкурсу на Рівненщині територіальні громади реалізують 25 проєктів. На це з обласної скарбниці виділено 2,9 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Медове коло», над реалізацією якого триває робота у Рівненській області, передбачає мережу маршрутів, яскраві події та унікальні туристичні пропозиції.

Зелений шлях «Медове коло» – це туристична локація, що об’єднує територію Рівненського, Костопільського, Березнівського, Корецького та Гощанського районів. Мета його створення – стимулювання розвитку підприємництва до туристичного діяльності, комплексний розвиток території.

У такий спосіб кожен із жителів найменшого населеного пункту території «Медового кола» зможе запропонувати унікальну послугу для туристів – сувенірну продукцію, екопродукти, екскурсійні, побутові послуги, прокат тощо – та долучитися до розвитку громади.

Фото: Рівненська ОДА