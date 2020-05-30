На Закарпатті розповіли про об’єднання трьох областей «Малим карпатським колом»

На Закарпатті працюють над втіленням проєкту «Мале карпатське коло», який має об’єднати гірські райони трьох областей якісною туристичною інфраструктурою.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

«Обговорили амбітний проєкт «Мале карпатське коло». Він має об’єднати гірські райони Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей якісною туристичною інфраструктурою», – повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За його словами, проєктом передбачається маркування й облаштування усім необхідним автошляхів, велодоріжок та пішохідних туристичний стежок.

«Перші кроки у реалізації проєкту ми робимо уже – ремонтуємо дороги місцевого та державного значення. Потрібно ще побудувати нову гірську дорогу, яка з’єднає Львівську та Закарпатську області. І віримо, що цей проєкт стане потужним поштовхом для розвитку туризму у Карпатському регіоні, Закарпатті зокрема. Це дасть змогу наповнювати місцеві бюджети і виводити поступово область із економічної кризи», – зазначив Петров.

На думку голови Закарпатської ОДА, вплив якісної інфраструктури на розвиток конкретного регіону показали у Львівській області.

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«Наприклад, історико-культурний заповідник «Тустань». Було – 40 тисяч відвідувачів на рік. Коли побудували нову дорогу, облаштували місця відпочинку, то кількість туристів збільшилася до 150 тисяч людей. Заповідник заробляє більше 6 млн грн і є самоокупним, може розвиватися», – сказав посадовець.

Як нагадали у пресслужбі, наприкінці минулого року три області – Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська – підписали Меморандум про співпрацю в межах проєкту «Мале карпатське коло». Насамперед він спрямований на розкриття туристичного потенціалу Карпатського регіону, покращення інфраструктурної доступності.