На Закарпатті розповіли про об’єднання трьох областей «Малим карпатським колом»
Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.
«Обговорили амбітний проєкт «Мале карпатське коло». Він має об’єднати гірські райони Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей якісною туристичною інфраструктурою», – повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
За його словами, проєктом передбачається маркування й облаштування усім необхідним автошляхів, велодоріжок та пішохідних туристичний стежок.
«Перші кроки у реалізації проєкту ми робимо уже – ремонтуємо дороги місцевого та державного значення. Потрібно ще побудувати нову гірську дорогу, яка з’єднає Львівську та Закарпатську області. І віримо, що цей проєкт стане потужним поштовхом для розвитку туризму у Карпатському регіоні, Закарпатті зокрема. Це дасть змогу наповнювати місцеві бюджети і виводити поступово область із економічної кризи», – зазначив Петров.
На думку голови Закарпатської ОДА, вплив якісної інфраструктури на розвиток конкретного регіону показали у Львівській області.
«Наприклад, історико-культурний заповідник «Тустань». Було – 40 тисяч відвідувачів на рік. Коли побудували нову дорогу, облаштували місця відпочинку, то кількість туристів збільшилася до 150 тисяч людей. Заповідник заробляє більше 6 млн грн і є самоокупним, може розвиватися», – сказав посадовець.
Як нагадали у пресслужбі, наприкінці минулого року три області – Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська – підписали Меморандум про співпрацю в межах проєкту «Мале карпатське коло». Насамперед він спрямований на розкриття туристичного потенціалу Карпатського регіону, покращення інфраструктурної доступності.