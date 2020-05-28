Бердянськ готується приймати туристів – ціни на житло планують не підвищувати

Морське курортне місто Бердянськ Запорізької області готується до відпочинкового сезону. У зв'язку з карантином тут ставку роблять на українських туристів.

Про це кореспонденту Укрінформ розповіли в пресслужбі Бердянської міської ради.

“Всі готуються до нового курортного сезону, який матиме свої особливості. Цього року, напевно, основними відпочивальниками будуть жителі України, щодо іноземців важко щось прогнозувати. Кількість туристів залежить від часу послаблення карантинних заходів та фінансових можливостей українців”, – говорить керівник пресслужби Ірина Єгорова.

У Бердянську працює понад 100 баз відпочинку, готелів, пансіонатів, санаторіїв та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Також послуги з розміщення пропонують приватні оселі Бердянська.

За інформацією керівників та власників баз відпочинку, ціни на житло цього літа не планують збільшувати, а деякі – навіть розглядають варіанти зниження.

Торік цінові пропозиції коливалися від 150 грн за добу з людини у приватному секторі та від 600 грн – у готелях та пансіонатах. А вартість проживання, харчування та лікування у санаторно-курортних закладах становила у середньому 900 грн на добу.

Кореспонденти Укрінформу побували в Бердянську минулого тижня. Вартість номера (на 4 особи) на Косі, на березі моря 1000-1300 гривень (за добу). У розпал сезону цей номер коштуватиме 2800 грн (без харчування).

Бердянськ готується приймати туристів / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

“Основною перевагою нашого курортного міста є те, що в нас легко поєднувати відпочинок та оздоровлення. Адже Бердянськ має колосальне багатство – мінеральну воду та лікувальні грязі. У санаторно-курортних закладах використовується близько 200 сучасних методик лікування захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, органів травлення, проблем гінекологічних, урологічних, пульмонологічних”, – кажуть у міськраді.

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Традиційно для гостей та мешканців музейні заклади міста пропонують екскурсії з історії Бердянська, культурних та природних цікавинок, крім того, приватні туристичні агенції проводять екскурсії містом. Цьогоріч розробляються два нові туристичні маршрути: історико-архітектурними пам’ятками міста та прогулянка містом з оглядом незвичних пам’ятників.

Місцеві посадовці додають, що у 2020-му відпочивальники їхатимуть до курортного міста новою дорогою. Національну трасу Н-30 Василівка - Бердянськ ремонтують у межах програми “Велике будівництво”. Роботи виконують компанії “Автомагістраль Південь” та “Онур”. До кінця року планують відновити 119 км дороги.

Як повідомлялося, уряд 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Карантин для обмеження розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні було запроваджено з 12 березня.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, одужали 8 439 людей. За добу – 477 нових випадків.