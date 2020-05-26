У Рівному хочуть встановити мініскульптури туристичних об’єктів міста

У Рівному в межах цьогорічного Громадського бюджету запропонували створити та встановити мініатюрні бронзові копії основних туристичних об’єктів міста у їхньому первинному історичному вигляді.

Їх планують розмістити біля оригінальних споруд – обласного краєзнавчого музею (гімназія), зали камерної та органної музики (костел), Свято-Воскресенського собору (собор із дзвіницею та стелою Божої матері) та палацу Любомирських, пишуть «Рівненські новини».

Зазначається, що проєкт також передбачає нанесення на мініскульптури шрифту Брайля та QR-коду, який надаватиме доступ до інклюзивного відеоролика з історією та описом об’єкта з тифлокоментарем, сурдодублюванням та субтитрами англійською мовою.

«Рівне – одне з міст з багатою історико-культурною спадщиною, елементи якої здебільшого не збереглися зовсім або не мають туристично привабливого вигляду. Існуюча інфраструктура міста має не високі шанси зацікавити місцевих жителів та приїжджих туристів. Створення та встановлення цих мініскульптур – 3D-макетів – дасть змогу осучаснити простір міста, оживити історію нашого міста, реанімувати інтерес жителів до давно знайомих об’єктів, підвищити їхню привабливість для дітей, підлітків та молоді, забезпечити доступність та їхнє сприйняття людьми з інвалідністю», – каже автор проєкту Олексій Муляренко.

Крім того, очікується, що новостворені елементи можуть стати популярними фотозонами.

Бюджет цього проєкту – 996 тисяч грн.

Фото: radiotrek.rv.ua