Карпатський нацпарк після карантину відкриє 4 нові маршрути

У Карпатському національному природному парку (НПП) після карантину туристів запросять на чотири нові маршрути.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу рекреації Карпатського НПП Микола Панчук.

"Ми маємо сьогодні промаркованих 8 маршрутів. Плануємо відкрити ще 4 нові та відновити роботу парку з 1 червня", – повідомив Панчук.

За його словами, перший маршрут, який вже узгоджено з науковцями, пролягає на гору Піп Іван через село Дземброня. Його протяжність – близько 10 км.

"Цей маршрут вважається важким, бо він досить довгий. Також він є пізнавальним, бо відкриває чудовий краєвид на Чорногірський хребет. У нас сьогодні є маршрут на Піп Іван через високогірне село Шибене. Ми хочемо закільцювати цей маршрут, бо люди люблять підніматися однією дорогою, а повертатися – іншою", – зазначив Панчук.

Другий маршрут теж має протяжність 10 км і пролягає від Вороненка до полонини Лабєска, що у Ворохті. За словами начальника відділу рекреації Карпатського НПП, цей маршрут не важкий і водночас дуже зручний для туристів, які приїжджають до Карпат потягом. Подорож починається відразу від залізничної станції Вороненка, що у селі Яблуниця. Звідти також можна вийти на гору Говерла. Маршрут відкриває чудові краєвиди на Закарпаття, бо пролягає на межі двох областей.

Третій маршрут "Ворохта – полонина Борсучина". Тут туристи можуть подивитися, як виготовляють овечий сир, та покататися на конях.

Четвертий маршрут, інформує Панчук, починається в Микуличині й пропонує дійти до полонини Ліснови. Там гостям запропонують екстремальну атракцію.

"Це – трасова канатка, яка дає змогу "проплисти" над прірвою майже 500 м. Там плануємо встановити оглядову вежу, бо з того місця відкриваються чудові краєвиди Чорногірського і Горганського хребтів. Ліснови – це наше показове полонинське господарство, де випасають близько 50 овець, виробляють сир і туристи можуть спостерігати за процесом його створення", – додав Панчук.

За його словами, Карпатський НПП планував відкрити ці маршрути від початку літа. Втім, через карантин, справа трохи затягується, бо маршрути необхідно промаркувати і забезпечити там прибирання.

Читайте також: Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону

Водночас наразі в Карпатах туристів дуже мало, бо не працює залізничне перевезення. Відтак, природа за час карантину очистилась.

"Тепер річки чисті. Пити воду можна в будь-якому місці", - зауважив Панчук.

Відомо, що сьогодні серед найбільш популярних маршрутів територією Карпатського НПП – "На гору Маковиця", "Стежка Довбуша", подорож на Говерлу, до водоспадів Гук та Дівочі сльози, а також подорож до вольєрного господарства.

Карпатський НПП призупинив роботу з туристами 12 березня через запровадження карантину у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.