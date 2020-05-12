Меджибізька фортеця почала приймати туристів: чим дивуватиме у новому сезоні

Державний історико-культурний заповідник "Межибіж", що на Хмельниччині, з 12 травня знову відкрили для відвідувачів – після послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє сайт "Є", працюватимуть усі об’єкти заповідника щоденно.

За словами директора заповідника "Межибіж" Олега Погорільця, вже у травні тут готуються і відкрити туристичний сезон. Дати та формат поки в процесі обговорення.

"Відкриття туристичного сезону, звісно, не буде масовим. Але буде розроблений графік відвідування на цей день, за яким відвідувачі зможуть відвідати фортецю та побачити усе, що ми підготували до відкриття", – розповів Погорілець.

Окрім того, з нагоди старту турсезону буде представлено нову археологічну виставку тих артефактів, які були знайдені на території Меджибізької фортеці, та екскурсію довкола пам’ятки.

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"Ми також презентуємо новий екскурсійний маршрут – довкола фортеці, а не всередині, як було зазвичай. Так хочемо показати усю велич твердині, яка по-особливому сприймається саме оглядаючи її ззовні", – зазначив директор заповідника.

На час карантину в Межибіжі стануть обов’язковими масковий режим, дезінфекція усіх приміщень, обмежена кількість людей в екскурсійних групах.

Фото: Анатолій Дутчак, spilka.in.ua