Долину нарцисів відкрили для відвідувачів

На Закарпатті після послаблення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу, відкрили для відвідувачів Долину нарцисів.

Про це повідомляє пресслужба Карпатського біосферного заповідника у Facebook.

"З 11 травня 2020 року дозволено відвідування рекреаційних зон на території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема в Долині нарцисів, та інших рекреаційних зон просто неба", – зазначається в повідомленні.

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Відвідувачі зобов'язані дотримуватися карантинних заходів – бути у масках, тримати дистанцію 1,5 метра.

Як повідомляв Укрінформ, під Хустом розпочала квітнути унікальна Долина нарцисів, однак через карантинні обмеження до 10 травня заповідник був закритий.