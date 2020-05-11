Долину нарцисів відкрили для відвідувачів

Долину нарцисів відкрили для відвідувачів

Укрінформ
На Закарпатті після послаблення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу, відкрили для відвідувачів Долину нарцисів.

Про це повідомляє пресслужба Карпатського біосферного заповідника у Facebook

"З 11 травня 2020 року дозволено відвідування рекреаційних зон на території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема в Долині нарцисів, та інших рекреаційних зон просто неба", – зазначається в повідомленні.

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Відвідувачі зобов'язані дотримуватися карантинних заходів – бути у масках, тримати дистанцію 1,5 метра.

Як повідомляв Укрінформ, під Хустом розпочала квітнути унікальна Долина нарцисів, однак через карантинні обмеження до 10 травня заповідник був закритий.

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