Карпатський біосферний заповідник готує для туристів нові стежки та маршрути

У Карпатському біосферному заповіднику промаркували та обладнали дороговказами новий шлях до мінерального джерела.

Про це повідомляється на сторінці КБЗ у Facebook.

«Друзі, поки карантин триває, ми готуємося зустрічати вас новими стежками та маршрутами. Так, на центральній садибі КБЗ працівники Рахів-Берлибаського ПНД відділення промаркували та обладнали дороговказами новий шлях до мінерального джерела в урочищі Підділ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стежка протяжністю 500 м починається від Водоспаду здоров’я.

Новий маршрут для туристів / Фото: Карпатський біосферний заповідник

«Йдучи маршрутом, ви насолоджуєтеся лісом та різноманіттям рослин. А також майже до самого джерела вас супроводжує приємний шум потічка, який утворює Водоспад здоров’я. Наприкінці відкриється неймовірна панорама гір. Тут є альтанка та корисне для здоров’я мінеральне джерело», – написали в заповіднику.

Стежка ідеально підходить для походів із дітьми та разом із сім’єю.