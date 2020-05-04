В Австрії тисячі готельєрів вимагатимуть відшкодування збитків через карантин – ЗМІ

Тисячі власників готелів в Австрії мають намір подати позови проти держави з вимогою відшкодувати збитки, яких вони зазнали у зв’язку з обмежувальними заходами через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє АРА з посиланням на газету "Salzburger Nachrichten".

"Тисячі готельєрів Австрії хочуть позиватися до держави з вимогою відшкодування збитків через закриття підприємств під час коронакризи. У Тіролі кількість заявок на компенсацію оцінюється в 3500, у Зальцбурзі, за підрахунками Австрійської готельної асоціації (ÖHV), їх може бути понад 2000", – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, ще тисячі заявок можуть надійти й з інших федеральних земель.

"Отже, держава може стикнутися з позовами на сотні мільйонів євро", - пише видання.

Читайте також: Держтуризм та МОЗ розроблять рекомендації для роботи готелів в умовах епідемії

Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Австрії ухвалив рішення про виділення пакету допомоги розміром 38 млрд євро, спрямованого на подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу в країні. Було заявлено, що 15 млрд євро піде на екстрену допомогу тим галузям, які особливо постраждали через кризу.

Наразі в Австрії відбувається поетапне зняття жорстких обмежень, запроваджених 16 березня з метою запобігання поширенню коронавірусу. Планується, що заклади готельної сфери зможуть відкритися 29 травня.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі станом на 4 травня становить 3 609 958, з них 250 097 летальних, одужало 1 170 397 людей.