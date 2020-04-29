Безлюдна весна в Карпатах

Цьогоріч карантин вніс поправки у календарний графік травневих свят у горах

За кількістю відпочивальників період травневих свят прирівнювали до новорічних вакацій. Та чи планують сьогодні туристи відпочинок у Карпатах і які виклики поставив коронавірус перед власниками готельних комплексів та зелених садиб – у репортажі кореспондента Укрінформу.

КАРАНТИННІ ВТРАТИ

У Карпатах майже всі відпочинкові комплекси змушені були закритись з 17 березня, після запровадження карантинних обмежень, що мали зупинити поширення коронавірусу в Україні. Трохи довше вдалося попрацювати ГК «Буковель», який тоді щойно розпочав оксамитовий сезон. Це викликало чимало запитань у місцевих мешканців і влади. Тому, попри сніжну погоду, «Буковель» змушений був таки закритися 25 березня і дочасно завершити зимовий сезон, аби не наражати на небезпеку своїх гостей.

«Цього року ми втратили оксамитовий сезон. Погодні умови дозволяли кататися в горах майже до середини квітня. Але ми пішли назустріч людям і перенесли бронювання цього сезону на зручний для них час», – розповідає прессекретар ГК «Буковель» Віталія Васильчук.

Вона зазначає, що гірськолижний курорт має намір розпочати роботу одразу після завершення карантину і бронювання тут ніхто не скасовував.

«У нас відкрите бронювання. Люди можуть бронювати відпочинок, зокрема й на першотравневі свята. Втім, якщо карантин буде продовжено, то люди зможуть перенести собі відпочинок на інший зручний для них час», – говорить Віталія Васильчук.

«Поки що ми лише повертаємо кошти», – зізнається власник готельного комплексу «Ведмежа гора» у Яремчі Вадим Гельо.

Вадим Гельо

«Дуже багато замовлень від закордонних туристів, а кордони з 1 травня ніхто не відкриває. Так, першотравень, як і Новий рік, – пік сезону, тому бронювання у нас було стовідсоткове», – говорить Вадим Гельо.

Він зауважив, що «Ведмежа гора» може одночасно прийняти до сотні відпочивальників. Замовлення на травень вони отримували значно раніше від туристів із Данії, Франції, Ізраїлю та України. Тепер готель має чималі збитки.

«Персонал у відпустці за свій рахунок, у режимі чергування. Фінансово ми маємо колосальні збитки. З українськими туристами трохи легше, бо ми переносимо бронювання з відкритою датою. Тобто, протягом року в будь-який час можна заїхати без зміни ціни. В середньому відпочинок в Яремчі туристи планують на 4-5 днів. Але в нас трохи інша історія, бо ми спеціалізуємось на сімейному відпочинку з дітьми, а тому буває, що й на місяць заїжджають родинами», – констатує Вадим Гельо.

За його словами, в Карпатах сегмент іноземного туризму досі складав близько 20%, українського – 80%. Очевидно, тепер про це, каже, варто забути і розраховувати лише на внутрішнього споживача.

НАДІЯ НА ЛІТО

«Наші власники зелених садиб уже забули про травневі свята. Ніхто й нічого не бронює. Усі мають надію на літній сезон, точніше – на його другу половину», – розповідає голова Татарівської сільської ради Олег Дзем’юк.

Олег Дзем’юк

«Яремчанщина завше була гостинною і вирізнялася тим, що готова приймати гостей у будь-яку пору. Та цьогорічний травень є винятком. Власники зелених садиб мають дуже мало замовлень. Можливо, в інших керунках Карпат ситуація інакша, але це не про нас. Карантин не надихає наших краян наражати на небезпеку свої родини. Тому підприємці часто скасовували замовлення на травень, якщо гості це не зробили самотужки. Це було накладно для всіх. Підприємцям доводилось повертати передоплати, або пропонувати туристам перенести запланований відпочинок на більш сприятливий період. Сьогодні стоїмо перед дилемою, наскільки ми можемо гарантувати безпеку як гостям, так і своїм родинам. Насправді, ми дуже вже хочемо бачити Яремчу живим, веселим, гомінким містом, хочемо бачити гостей у нас. Тим паче, що водоспад у Яремчі дуже очистився за цей період. Вода стала неймовірного смарагдового кольору. Після карантину ми чекаємо на туристів», – говорить начальник відділу туризму і зовнішніх зв’язків Яремчанської міської ради Марина Ланіна.

За її словами, весна в Яремчі цього року запам’ятається безлюдною. Відтак, ціни на відпочинок тут ніхто не переглядає. Вони залишились на рівні минулорічних, а це від 150 до 250 грн за добу з особи, все залежить від запропонованих умов.

«Великий попит може піднімати ціну. Та якщо попиту немає, то й ціни не змінюються. Ми залишаємось цікавими тим, що в нас є багато зелених садиб, які віддалені від міста, від сусідства. Люди можуть там спокійно проживати з родинами, ні з ким при цьому не контактуючи і маючи можливість для прогулянок у лісі, в горах. Ті, хто сьогодні робить такі замовлення, не обмежуються двома чи трьома днями. Їх цікавить такий відпочинок від 7 днів і більше», – зазначає Марина Ланіна.

ЕКСУРСІЇ ОНЛАЙН

«Ми не сидимо, склавши руки. Ми робимо сьогодні онлайн-екскурсії. Доєднались до всеукраїнської платформи і провели екскурсії Верховиною, нашими музеями, місцями сили в Карпатах. Перша наша екскурсія була про лудинє (автентичний одяг – авт.), друга – про завивання хусток на Верховинщині, а далі будемо розповідати про свято Юрія. Нам тепер дзвонять студенти з Києва, ми готуємо їм лекцію онлайн про наші обряди. Сьогодні ми напрацьовуємо нові екскурсії й чекаємо зустрічі. Так, поки що не приймаємо туристів, бо має бути здоровий глузд», – розповідає екскурсовод-краєзнавець, власниця Музею ГалЄрії традицій та обрядів у Верховині Павла-Парасковія Рашковська.

Павла-Парасковія Рашковська

Вона зізнається, що отримувала замовлення на подорожі Верховинщиною на квітень і травень ще в грудні. Проте всі довелося скасувати через продовження карантину.

«Телефонують і сьогодні, запитують, як у нас ситуація. Відповідаю, що така, як і у вас. Карантин. Тому поки що плануємо на Трійцю (релігійне свято, яке відзначають у червні, – авт.) приймати групи. Звичайно, якщо карантин завершиться. Втрати є всюди. Розчаровуватись не можна. Власники готелів, садиб і музеїв нині трохи більше мають вільного часу, а тому ремонтують, підчищають, готуються до прийому гостей. Паніки нема», – зізнається Павла-Парасковія Рашковська.

Вона переконана, що після карантину Карпати стануть ще більш популярними серед українців. Каже турфірми вже просять цікаві екскурсії й формують великі групи.

«Думаю, після карантину всі поїдуть у Карпати. За кордоном ще ніхто ні на кого не чекає, а ми готові приймати і великі, й малі групи. На червень я вже шукаю поселення для трьох родин. Вони хочуть собі замовити невеличкі будиночки під лісом, аби відпочити, ходити за ягодами, грибами. Однозначно, туризм не зупиниться, а буде ще більш масовим», – переконана краєзнавець-екскурсовод із Верховини.

ПЕРСПЕКТИВНІ БУДИНОЧКИ В ГОРАХ

«Перше, що буде відновлюватись після карантину, то внутрішній туризм. Втім, проблема в тому, що за цей час у багатьох людей з’явилась фобія, страх до масового скупчення людей. Якщо її вдасться подолати, то безумовно виграють Карпати. Тому чекаємо і на завершення карантину, і на те, щоб у людей зник оцей страх», – говорить начальник відділу туризму Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко.

Віталій Передерко

«Для відпочивальників головне, щоб залишалось бажання подорожувати, щоб була сміливість. А це залежатиме від багатьох змінних факторів. Внутрішній туризм буде точно, бо молоді люди однозначно подорожуватимуть. Думаю, що влітку подорожі відновляться, щоправда їх буде трохи менше, ніж зазвичай. …Люди засиділись удома і тепер хочуть цієї свободи. Ми всі вже зголодніли за подорожами. Навіть зараз родини їдуть до лісу, у гори… Але це не туризм. Він починається, коли люди залишаються на ночівлю», – розповідає голова Туристичної асоціації Івано-Франківщини Оксана Федорович.

Оксана Федорович

За її словами, сьогодні під великим запитанням опинився закордонний туризм через те, що більшість країн не впевнені, коли і за яких умов вони відкриють свої кордони. Також, каже експерт, у скрутному становищі опинились великі готелі в Україні, й їм буде чи не найважче вийти з затяжного карантину.

«Великі готелі потерпають, це правда. Їх наступний виклик – гарантувати туристам безпеку, для цього доведеться щось вигадувати. Більше проблем буде там, де поряд багато кімнат, де разом снідають, обідають… Їм важко буде переконати відвідувачів у тому, що це безпечно. А це відчуття зараз головне для подорожуючих. Ті, хто захоче подорожувати, їхатимуть далеко, щоб отримати можливість перебувати без захисних масок, наодинці, без контактів. Просто гуляти і відпочивати. Тому будиночки в горах мають зараз великі перспективи», – переконана Оксана Федорович.

Вона не виключає, що великі готелі можуть банкрутувати і закриватись. Втім, така доля, каже, чекає на одиниці. Бо туристична галузь має рідкісну властивість – дуже швидко відновлюватись.

«Це як пружина. Зараз її відтягли і вона ніби завмерла… Так, сьогодні власники готельних комплексів витрачають свої запаси на охорону, оновлення, а це важко, коли ці запаси не поповнювались два місяці. Працівників доводиться відправляти у відпустки, звільняти, але це тимчасово. Їх знову працевлаштують. Опускати руки не варто. Подорожі відновляться швидко, а ось від фестивалів поки що доведеться всім відмовитись», – зазначає Оксана Федорович і додає, що ми всі сьогодні залежимо від науковців, від того, як швидко вони запропонують світові рятівну вакцину. Тому нині варто набратися терпіння і чекати. Навіть, якщо ця непевність триватиме й до двох років.

Ірина Дружук, Івано-Франківськ

Перше фото: гора Маковиця в Яремче

Фото Ірини Дружук, Юрія Рильчука та зі сторінок ГК «Буковель», ГК«Ведмежа гора» у Facebook