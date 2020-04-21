"Дерево Іуди", тюльпани і магнолії: у Запоріжжі зацвів ботсад

У Запорізькому міському дитячому ботанічному саду не встигли відквітувати первоцвіти, як розквітли магнолії і 5500 тюльпанів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тюльпани висаджені по всьому ботанічному саду. Цього року у нас 50 сортів тюльпанів - 5500 штук. Порівняно з минулим роком наша колекція збільшилася на 2000 штук. Зараз у нас парад тюльпанів. Ось-ось розквітне наша новинка - тюльпан, який в побуті називають "морозиво пломбір". У нього забарвлення нагадує морозиво. Ми дуже чекаємо, коли він розпуститься", - розповідає екскурсовод ботанічного саду Валентина Діброва.

Всіяні квітами і "Дерево Іуди" (церцис), і понад пів сотні магнолій - їх в ботсаду 52 (17 сортів), а ще кілька років тому - було всього два дерева.

1600 цибулин гіацинтів, 1200 одиниць квітки мускарі, 13 сортів нарциса - загалом 1300 одиниць - всі ці первоцвіти вже квітують. Щоправда, городяни цю красу можуть побачити хіба що в соціальних мережах. З початком карантину співробітники ботсаду стали частіше викладати світлини рослин, які квітнуть, проводити онлайн екскурсії.

Директор ботанічного саду Тамара Єрьоміна зізнається, що хотіла б після закінчення карантину зробити безкоштовний вхід для всіх відвідувачів, але не може собі цього дозволити. Сад і так залишився без доходу, а для того, щоб доглядати за рослинами, потрібні фінансові вкладення.

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"Кілька людей попросилися залишитися вдома на період карантину, ще двоє - працюють віддалено. Інші співробітники працюють у звичайному режимі. Зима була безсніжна, земля пити хоче, масштаби великі і за один день полити складно, трави багато косити треба", - каже Єрьоміна.

У Запорізькому ботанічному саду розквітли магнолії і тюльпани / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Втім, незважаючи на карантин, в ботсаду тривають роботи з упорядкування території, будується теплиця для тропічних і субтропічних рослин. Вона займає ділянку площею 986 м2. Ці роботи профінансовані раніше, і зараз підрядник виконує роботи, прописані в договорах.

Як раніше повідомлялося, будівництво теплиці почалося 22 липня 2019 року, вона будується за європейськими стандартами, всередині неї передбачений басейн для водних видів рослин. Оранжерея замінить 8 невеликих теплиць, які були побудовані понад 60 років тому - в роки створення самого ботанічного саду.