В Ужгороді розквітли стовбури дерев

В обласному центрі Закарпаття навесні, крім сакур, можна насолодитися цвітінням унікального дерева.

Про це пише Туристичний бренд Закарпаття.

«Ужгород вміє дивувати! Цьогоріч у місті, окрім сакур та магнолій, розпустилося юдине дерево. Цвітіння дерева – це видовище унікальне. Дерево цікаве тим, що квіти вкривають його стовбур і гілки. Напевно, не часто таке можна побачити», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що знайти дерево можна в Ужгороді на вулиці Великий Ґалаґов, а також біля будівлі Закарпатської ОДА, на площі Дружби народів, біля історично-культурного центру та Набережній Незалежності.

Фото: Туристичний бренд Закарпаття/Facebook