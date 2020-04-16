В Ужгороді розквітли стовбури дерев

В Ужгороді розквітли стовбури дерев

Фото
Укрінформ
В обласному центрі Закарпаття навесні, крім сакур, можна насолодитися цвітінням унікального дерева.

Про це пише Туристичний бренд Закарпаття.

«Ужгород вміє дивувати! Цьогоріч у місті, окрім сакур та магнолій, розпустилося юдине дерево. Цвітіння дерева – це видовище унікальне. Дерево цікаве тим, що квіти вкривають його стовбур і гілки. Напевно, не часто таке можна побачити»,  – йдеться в повідомленні.  

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Зазначається, що знайти дерево можна в Ужгороді на вулиці Великий Ґалаґов, а також біля будівлі Закарпатської ОДА, на площі Дружби народів, біля історично-культурного центру та Набережній Незалежності.

Фото: Туристичний бренд Закарпаття/Facebook

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