Ужгород перетворюється на сакурове королівство
Фото
Укрінформ
Попри зруйновані плани прийняти в себе багатьох туристів, охочих насолодитися цвітінням сакури, Ужгород не «опустив гілочок».
Місто не віддало «корону» вірусу, а впевнено почало «одягати» королівські рожеві шати.
Щоб читачі Укрінформу таки мали змогу потрапити на ханамі по-ужгородськи, наш фотокореспондент прогулявся уквітчаними японською вишнею вулицями, зокрема Митною, на якій розпустилася сакура Кіку-Шідаре. Як пише Туристичний бренд Закарпаття, цей сорт – ранній і зацвітає найпершим.
Фото: Сергій Гудак/Укрінформ