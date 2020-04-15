Ужгород перетворюється на сакурове королівство

Попри зруйновані плани прийняти в себе багатьох туристів, охочих насолодитися цвітінням сакури, Ужгород не «опустив гілочок».

Місто не віддало «корону» вірусу, а впевнено почало «одягати» королівські рожеві шати.

Щоб читачі Укрінформу таки мали змогу потрапити на ханамі по-ужгородськи, наш фотокореспондент прогулявся уквітчаними японською вишнею вулицями, зокрема Митною, на якій розпустилася сакура Кіку-Шідаре. Як пише Туристичний бренд Закарпаття, цей сорт – ранній і зацвітає найпершим.

Фото: Сергій Гудак/Укрінформ