Ужгород перетворюється на сакурове королівство

Ужгород перетворюється на сакурове королівство

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Укрінформ
Попри зруйновані плани прийняти в себе багатьох туристів, охочих насолодитися цвітінням сакури, Ужгород не «опустив гілочок». 

Місто не віддало «корону» вірусу, а впевнено почало «одягати» королівські рожеві шати.

Щоб читачі Укрінформу таки мали змогу потрапити на ханамі по-ужгородськи, наш фотокореспондент прогулявся уквітчаними японською вишнею вулицями, зокрема Митною, на якій розпустилася сакура Кіку-Шідаре. Як пише Туристичний бренд Закарпаття, цей сорт – ранній і зацвітає найпершим.

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Фото: Сергій Гудак/Укрінформ

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