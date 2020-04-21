Туристів до Кропивницького хочуть приваблювати сплавами на байдарках

У Кропивницькому група туристів-водників презентувала 10-кілометровий байдарковий маршрут для розвитку водного туризму на річці Інгул.

Про це повідомив один з ініціаторів сплаву, популяризатор активного туризму, автор проєкту "Спортивна мапа Кропивницького" Євген Савранський у Facebook.

"Ми поставили собі за мету: пропливти руслом від центральної частини міста до його околиць і привернути увагу до Інгулу як до річки з великим рекреаційним ресурсом. Чув, що головною річкою Кропивницького раніше вже ходили шанувальники активного відпочинку на воді, однак не знаю, чи нашим маршрутом, його частиною, чи, можливо, ще далі", – написав Савранський.

Маршрут сплаву на байдарках розпочався від греблі на вулиці Київській і пройшов через центральну частину Кропивницького до кільцевої дороги за мікрорайоном Завадівка. Загальна протяжність становила майже 10 кілометрів. Уздовж маршруту учасники сплаву нарахували 12 мостів та місточків.

"Сплав виявився нескладним, доволі доступним і проходив на контрасті. Місцеві урбаністичні пейзажі, мережа багатоповерхівок у центральній частині Кропивницького, міська метушня, доповнена звуками проїжджаючих мостами автомобілів, загнана у гранітну огорожу вода, вирізана металева огорожа вздовж русла, зарегульована греблями центральна частина Інгулу – і разючі зміни річки, яка продовжувалася за вулицею Михайлівською, де цивілізація не зачепила природне русло, багатий рослинний світ, який, хоч і межує в приватним сектором, проте, на диво, від цього не дуже зазнав змін", – розповів ініціатор сплаву.

На його думку, сплав довів, що Інгул має судноплавний потенціал, якщо стану річки в межах обласного центру приділити належну увагу.

"Цим маршрутом можна сплавлятися навіть людям без досвіду, принаймні у квітні-червні, доки дозволятиме рівень води. За певних умов місцеві водні маршрути можуть стати чудовим засобом рекреації, відпочинку для містян і способом залучення в Кропивницький туристів з інших регіонів", – переконаний Савранський.

В подальших планах – дослідження ще кількох водних маршрутів в межах міста.

Фото: Євген Савранський, Facebook