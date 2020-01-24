У Кропивницькому розповіли, як перетворюватимуться на "магніт" для туристів

У Кропивницькому презентували програму розвитку туристичної галузі міста на 2020-2022 роки та концептуальну версію туристичного вебпорталу.

Про це повідомляє пресслужба Кропивницької міськради.

"Кропивницький є достатньо привабливим для туризму містом. Йому є чим насправді вразити своїх гостей. Водночас хотілося б, щоб інформації про наш обласний центр було набагато більше у загальному доступі. Саме тому й отримала своє життя нова галузева програма з розвитку сфери туризму в Кропивницькому", – зазначив заступник міського голови Андрій Паливода.

Серед пріоритетів програми, зокрема, названо розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури; збільшення кількості туристів та екскурсантів; промоція туристичного потенціалу міста; створення конкурентоспроможного на туристичного продукту; розвиток матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури; ефективне використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу; створення сприятливих умов для залучення інвестицій в туристичну галузь; проведення унікальних фестивалів та театралізованих екскурсій.

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Крім того, за словами Паливоди, в місті планують створити сучасний туристичний вебпортал та розробити мобільний додаток "Кропивницький туристичний"; виготовити інформаційно-презентаційну та сувенірну продукцію; встановити інформаційно-туристичні стенди; брати участь у міжнародних, національних, регіональних туристичних виставках та форумах; проводити рекламні прес- та інфотури; зняти проморолик про туристичний потенціал міста; організувати та провести туристичний форум; проводити соціологічні дослідження та опитування в галузі туризму для здійснення аналізу та оцінки її стану; проводити заходи, присвячені туризму.

"На спеціалізованому туристичному вебсайті буде розміщена актуальна інформація про туристичні об’єкти Кропивницького, місця, де можна зупинитися переночувати, заклади харчування. Важливо, що інформація буде подана двома мовами: українською й англійською", - підкреслила менеджер проєкту Марина Пемахова.

Фото: Кропивницька міськрада