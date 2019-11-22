Кропивницький популяризуватимуть серед туристів як архітектурну перлину

У Кропивницькому розробили програму розвитку туристичної галузі міста на 2020-2022 роки, на реалізацію якої загалом планують витратити близько 3 мільйони гривень.

Відповідний проєкт рішення розмістили на сайті міської ради Кропивницького.

У документі йдеться про туристичний потенціал міста та можливості його розвитку, зокрема, створення туристично-інформаційного центру (ТІЦ) відповідно до європейських норм. Як повідомляє інформаційний портал "Гречка", ТІЦ мають розмістити в приміщенні колишнього "Худсалону" на перехресті вулиць Великої Перспективної та Гоголя.

У ТІЦ відвідувачам Кропивницького зможуть допомогти визначити місцезнаходження об’єктів, спланувати свій маршрут подорожі містом, а також нададуть інформацію про місцеві заходи та події в галузі туризму.

Проєктом програми також передбачено виготовлення мобільного ТІЦ для участі в туристичних заходах. На це попередньо в 2021 році в межах програми мають виділити 40 тис. гривень.

У міськраді хочуть позиціонувати Кропивницький як архітектурну перлину України, відновити Фортечні вали святої Єлисавети. Крім того, планують розвивати в місті індустріальний туризм.

У міста також має з’явитися туристичний вебпортал. Програмою передбачено, що його розроблять наступного, 2020 року. На його створення планують виділити 190 тис. гривень. Наступного року також мають розробити логотип та туристичний бренд (на це передбачено 20 тис. гривень).

У 2021 році в міськраді планують розробити мобільний додаток "Кропивницький туристичний" (передбачено 40 тис. гривень).

Програмою також передбачено виготовлення сувенірної туристичної продукції, інформаційних стендів, сітілайтів, проведення інфотурів, створення промороликів про місто тощо.

На три роки дії програми попередньо планують витратити близько 3 млн гривень.

Затвердити туристичну програму мають депутати на сесії міськради.

Фото: ukraine-is.com