Заповідник "Більськ" презентував золото скіфів і календар для потойбічного життя

Вже другий відеоролик з нового проєкту "Вітруальний музей заповідника "Більськ" презентували в Facebook. Він присвячений золоту скіфів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила молодший науковий співробітник історико-культурного заповідника "Більськ", що на Полтавщині, Оксана Дорошенко.

"Презентуємо золоті прикраси жіночого головного убору – калафу. Їх знайшли в курганному некрополі, де була похована молода заможна жінка віком до тридцяти років, ще в 1994 році члени полтавської археологічної експедиції під керівництвом Олександра Супруненка. Бляшки датуються першою половиною IV століття до нашої ери. Вони штамповані на тонкій золотій фользі у вигляді античного бога виноградарства та виноробства Діоніса з пишними кучерями з повитою на голові пов’язкою. Культ Діоніса у скіфських племен, що жили на Більському городищі, яке ототожнюється вченими з Гелоном, був досить сильний. Кожна з прикрас має по чотири-п’ять маленьких отворів, нанесених голкою, для пришивання", – розповіла Дорошенко.

А стартував проєкт з відеопрезентації одного з найяскравіших артефактів, виявлених під час розкопок на Більському городищі, – корчаги (керамічної ритуальної посудини скіфської доби). Вона також була знайдена в одному з курганів археологічною експедицією під керівництвом Супруненка ще наприкінці минулого тисячоліття.

"Усі уламки лискованої посудини дивом збереглися під час неодноразових пограбувань протягом багатьох століть. Коли фахівці їх склали до купи, всі були вражені її незвичним геометричним орнаментом, інкрустованим білою пастою, який схожий на космічне небо. Найімовірніше, це ритуальна посудина з календарем для життя у потойбічному світі", - говорить директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.

Ці та інші артефакти, які ще будуть представлені у віртуальному музеї заповідника, зберігаються у його фондах. Сьогодні ми можемо милуватися ними завдяки карантину – співробітники "Більська" під час вимушених канікул зайнялися створенням нового контенту.

До речі, Ігор Корост на своїй сторінці у Facebook розмістив кілька цікавих фото під заголовком "Як "оживає" археологічний експонат". На них відтворено процес реставрації корчаги середини VI століття до нашої ери, виявленої експедицією Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (керівник Ірина Шрамко) у кургані на могильнику "Скоробір" минулого року. Корчага була складена з 353 уламків. Реставратор музею-заповідника "Більськ" Анатолій Штанько працював над цим 3,5 місяці. Нині артефакт готовий до експонування.

Нагадаємо, Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу. Городище розташоване на Полтавщині в районі села Більськ і є найбільшим укріпленням скіфської пори у Східній Європі. У давнину воно являло собою типове укріплене поселення. Перші археологічні розкопки тут провели 1906 року.