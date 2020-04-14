Фото українського рожевого озера потрапило до National Geographic Traveller

Фото українського рожевого озера потрапило до National Geographic Traveller

Укрінформ
Світлина одеського фотографа Євгена Самученка з’явилася на розвороті травневого випуску британського видання про подорожі National Geographic Traveller.

Про це повідомив автор фото в Facebook.

«Мій знімок з України опубліковано на розвороті друкованого журналу National Geographic Traveller. Травневий випуск», – написав Самученко.

Фото – частина серії At the Pink Planet («На Рожевій планеті»), яка увійшла до шорт-листа премії Sony World Photography Awards 2020. Знімки зроблені на соляних озерах у Херсонській області.

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«Коли вперше бачиш рожеві соляні озера в Херсонській області в Україні, створюється враження, що дивишся на іншу планету. В літні місяці мікроскопічні водорості впливають на колір води, через що вона стає червоно-рожевою. Якщо дивитися на все це згори, краєвид відкривається просто неземний, тому я знімав з дрона, щоб передати всю атмосферу цього незвичайного місця», – прокоментував свій проєкт Євген Самученко.

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