"На Рожевій планеті": знімки одеського фотографа увійшли до шорт-листа престижного конкурсу

Конкуренція дуже висока

Знімки одеського фотографа Євгена Самученка представлені на одному з найбільших світових фотоконкурсів - Sony World Photo Awards. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Щиро радий представити Україну в Професійній категорії конкурсу своєю серією "At the Pink Planet", яка повністю знята в Україні. Зазначу, що конкуренція на цьому конкурсі дуже висока - у цьому році на конкурс було представлено 135 тисяч світлин зі 163 країн", - написав Самученко.

Фото: Євген Самученко