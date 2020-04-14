На Закарпатті карантин закриє 70% закладів туризму – експерт

У Регіональній туристичній організації Закарпаття прогнозують закриття за час карантину до 70 % закладів у сфері туризму по області.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив експерт із туризму, президент Регіональної туристичної організації Закарпаття Федір Шандор.

"На Закарпатті ми вже зараз говоримо про те, що галузь туризму в регіоні просто "лягла" — в Регіональній туристичній організації прогнозуємо закриття під час карантину до 70 % закладів у сфері туризму по області", — сказав Шандор.

За його словами, йдеться найперше про туроператорів і турфірми, які відмовляться від регіональних представництв.

"Справа не лише в тому, що зараз немає клієнтів, бо немає поїздок. Справа в тому, що карантин показав центральним офісам, що вони можуть працювати дистанційно, і нема сенсу тримати представництво на Закарпатті та платити зарплату дівчатам та хлопцям. Тому зараз ці всі працівники регіональних офісів — у відпустках за свій рахунок, після карантину 70% з них просто звільнять", — переконаний Шандор.

Така ж складна ситуація на Закарпатті і з закладами громадського харчування — кав’ярнями та ресторанами. Крім того, залишилися без роботи майже всі місцеві гіди.

"Гідам нелегко, зараз втратили роботу майже всі гіди на Закарпатті: в області немає туристів, місцеві жителі сакури фотографують з вікон. Очевидно, що залишаться на ринку ті з гідів, хто зараз активно рекламує себе в мережі, проводить онлайн-екскурсії", — каже Шандор.

Як повідомлялося, в Україні карантинні заходи у зв'язку із пандемією коронавірусу введені з 12 березня. Наразі їх продовжено до 24 квітня.

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