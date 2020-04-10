На Закарпатті зацвіли сакури, магнолії та мигдаль
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Укрінформ
У містах Закарпаття, зокрема, Мукачеві, Ужгороді та Виноградові, масово розквітли сакури. Міста як завжди потопають у рожевому квіті, проте через карантин цьогоріч на вулицях немає натовпів туристів.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У містах Закарпаття — Мукачеві, Ужгороді, Виноградові, масово зацвіли сакури, магнолії, мигдаль та сливи Піссарді. Міста потопають у рожевому квіті.
Сакури квітнуть / Фото: Туристично-інформаційний центр м. Мукачево
В Мукачеві знаходиться найдовша на Закарпатті алея сакур — 1, 3 км. Тут росте 252 сакури.
В Ужгороді найбільше сакур — у районі Ґалаґов, збудованому чехами на початку ХХ століття, в центрі міста.
Щороку на цю атракцію — цвітіння сакур, до Закарпаття приїжджають туристи з усіх куточків країни.
Цьогоріч через карантин на вулицях закарпатських сакурових міст — порожньо.