Онлайн-подорожі: Бахрейн пропонує 3D-тури своїми атракціями

Як і багато туристичних атракцій по всьому світу, знакові місця Бахрейну теж можна відвідати віртуально.

На сайті Управління з питань культури та старожитностей Бахрейну є доступ до виставок, пам'яток і фестивалів. Тури підготовлені в 3D й доступні безкоштовно для всіх.

Охочі можуть прогулятися Національним музеєм, завітати до Баб-Аль-Бахрейна або дослідити історичні форти.

Як повідомляв Укрінформ, у Греції створили онлайн-платформу, яка надає всім охочим можливість відкрити для себе красу країни й «подорожувати» її містами й селищами, підтримувати зв'язок із грецькою культурою, не виходячи з дому.

Фото: timeoutbahrain.com