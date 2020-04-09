Опішнянський фестиваль гончарства цьогоріч скасували

Фестиваль гончарства в Опішні на Полтавщині, який традиційно відбувається у другій половині червня, перенесли на наступний рік.

Про це повідомила пресслужба Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному на сторінці в Facebook.

"Ми розглянули безліч альтернативних варіантів, які б дозволили "Здвигу-2020" відбутися. Та все ж, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному теж ухвалив нелегке рішення: всі заходи ХІІ Тижня національного гончарного здвиження в Опішному "Здвиг-2020" перенесено на наступний рік", – йдеться в повідомленні.

Це означає, що цьогоріч в межах "Здвигу-2020" не відбудеться й фестиваль гончарства, який упродовж 11 років не скасовувався жодного разу.

Зазначається, що рішення було ухвалено з огляду на ситуацію, спричинену пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

У музеї пообіцяли, що цілий рік до нової дати проведення заходу стане часом для перезавантаження й удосконалення.

Фото: @MuseumOfPotteryInOpishnya