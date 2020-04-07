Google проведе перший онлайн-марафон місцевих експертів з України

Компанія Google у суботу, 11 квітня, проведе перший онлайн-марафон місцевих експертів з України, на якому організують майстер-класи для підтримання сфери діджитал-туризму.

Про це повідомляється на сайті програми "Місцеві експерти України" від Google.

"Перший онлайн-марафон місцевих експертів Google — це унікальний формат, який має на меті об’єднати членів спільноти, професіоналів та ентузіастів у сфері туризму на одній платформі задля обміну досвідом та створення нових можливостей цифрової трансформацій та покращення туристичного потенціалу країни", – йдеться в повідомленні.

На сайті уточнили, що в програмі заходу будуть майстер-класи з цифрових навичок та інструментів Google від досвідчених експертів та сертифікованих тренерів, онлайн-нетворкінг та LIVE-марафон цікавих заходів.

У компанії зазначили, що до події зможуть долучитися абсолютно всі охочі за умови попередньої реєстрації та наявності стабільного інтернет-під’єднання.