Національний художній музей запускає онлайн-майстерню sketch-карантин

Національний художній музей України відкриває цього тижня безкоштовні майстер-класи онлайн для дітей і дорослих.

Про це повідомляє команда музею у Facebook.

«Час удома можна провести не тільки продуктивно, а й креативно! Цієї п’ятниці о 12:00 NAMU запускає серію безкоштовних майстер-класів програми sketch-карантин для усіх охочих віком від 10 років (для найменших ми розробили окрему програму)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, sketch-карантин - це онлайн-марафон із освоєння скетч-ілюстрації в умовах карантину із застосуванням діджитал технологій та онлайн-комунікацією з викладачкою Крістіною Петрівською. На першому занятті планується зробити зарисовку олівцем пейзажу з вікна. А в наступні кілька тижнів навчитися і фуд та фешн ілюстрації.

Раз на тиждень на платформі Google Classroom в робочому кабінеті курсу буде публікуватися завдання на тиждень, де у відеоприкладі викладачки учасники знайдуть детальне пояснення процесу. Впродовж тижня вони надсилатимуть фотозвіт виконаної роботи в кабінет, де отримуватимуть коментарі від викладачки до готових робіт.

Окрім основного завдання в учасників буде можливість виконати завдання із зірочкою (складніший скетч - завдання на фантазію та оригінальність). Якщо не до вподоби звичайний пейзаж з вікна, то можна намалювати, яким буде вид з вікна у майбутньому.

Кращі роботи будуть опубліковані у сторіз на інстаграмсторінці музею з посиланням на автора. А один з учасників, який візьме найактивнішу участь у всіх заняттях марафону, отримає безкоштовний абонемент до Художньої майстерні у NAMU.

Перелік необхідних матеріалів на перше заняття: папір для креслення, олівець, гумка, папір. Можна додати і лайнер, але це не обов’язковий елемент.

Зареєструватися на заняття можна за посиланням.

Усі зареєстровані отримають посилання на робочий кабінет. Кількість місць обмежена.