Велопарк "Ремельський" на Рівненщині готується до відкриття сезону

Сезон у велопарку "Ремельський" у Рівненській області стартує одразу після завершення карантину.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"На старті відкриття сезону у велопарку "Ремельський", що поблизу села Ремель на Рівненщині. Туристичний об’єкт входить до території "Медового кола". Це чудове місце для відпочинку на природі всією родиною. Попередньо, відкриття велосезону було заплановано на 3 травня, однак початок активного відпочинку відклали до остаточного закінчення карантину", – розповіла начальниця управління культури та туризму Рівненської ОДА Любов Романюк.

За її словами, місцевий туристичний маршрут готовий на 100 відсотків, масив доглянутий та охайний. Сьогоднішній велопарк – це 70 кілометрів трас різного рівня складності і 6 основних маршрутів. До відкриття сезону запланований старт ще трьох маршрутів, один серед яких – родинний.

Окрім велодоріжок, туристам пропонують відвідати не менш цікаву локацію – туристично-пішохідний об’єкт "Стежка кохання", яка дещо нагадує "Тунель кохання", що у Клевані.

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Щоб велопарк став ще більш привабливим та зручним для туристів, тут облаштують автостоянки та відкриють велопрокат.

Як повідомляв Укрінформ, "Медове коло" – це туристичний маршрут протяжністю понад 250 км для популяризації Рівненщини як локації зеленого та активного туризму. Зелений шлях об’єднує територію п’яти районів та чотирьох громад.

Із 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: зокрема, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, переміщуватися групою понад дві особи, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, спортивні й дитячі майданчики.

Фото: Rivne.Media, Рівненська ОДА