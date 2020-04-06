Кривий Ріг показав вікенд в індустріальному стилі

Туристичні принади Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, презентували в відеоформаті, виклавши в соцмережу ролик "Уїк-енд у стилі INDUSTRIAL".

Роботу розміщено на Facebook-сторінці "Кривий Ріг туристичний".

"Дивіться відео від Кривий Ріг туристичний/Tourism in Kryvyi Rih "Уїк-енд у стилі INDUSTRIAL" та плануйте подорож до Кривого Рогу", – йдеться в описі до відео.

Серед туристичних принад найдовшого міста Європи, зображених у ролику, – гори з відвалів порід заввишки до 200 метрів; Карачунівське водосховище; озера, що утворилися у відпрацьованих кар’єрах, завглибшки 70 метрів; провальні зони Криворіжжя (тераси та зсуви, скелясті стінки) завглибшки 200 метрів; різнокольорові пагорби.

Також Кривий Ріг кличе туристів подивитися на місцеві Марс (так тут називають ландшафти, що почервоніли від окисленої залізної руди) та "Ейфелеві вежі" (копри шахт, найвищий із яких – 108 метрів), градирні ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", кар’єр Південного гірничозбагачувального комбінату.

Крім того, у відео представлена низка "рекордних" для Європи туристичних об’єктів – найглибші та найбільші залізорудні кар’єри, найвищий пам’ятник Володимиру Великому та найбільший квітковий годинник.

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А ще є змога подивитися на скансен гірничої техніки, човнову станцію, атріум-фундамент кам’яного Свято-Миколаївського храму, а також масовий вибух на кар’єрі Інгулецького ГЗК.

Ролик "Уїк-енд у стилі INDUSTRIAL" створило КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" за підтримки виконкому Криворізької міської ради.