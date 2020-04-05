Херсонщина хоче створити мережу сенсорних туристичних кіосків

У Херсонській області працюють над створенням мережі туристичних кіосків з метою підвищення рівня обслуговування турпотоків півдня України.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації.

«Долучитись до реалізації проєкту «Створення мережі сенсорних туристичних кіосків Херсонщини» запрошуються місцеві ради та ОТГ області. Проєкт запроваджується з метою підвищення рівня обслуговування туристичних потоків півдня України, забезпечення доступу до якісної туристичної інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій у межах виконання програми розвитку туризму та курортів на 2019-2021 роки» – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2019-го ОДА придбала два сенсорних кіоски для встановлення в місцях масового перебування туристів, зокрема на території міжнародного аеропорту «Херсон» та на залізничному вокзалі в Херсоні.

Так, у вересні минулого року було встановлено і відкрито перший сенсорний туристичний кіоск внутрішнього типу, який містить інформацію українською та англійською мовами про найпривабливіші туристичні атракції Херсонщини, місця відпочинку, оздоровлення, розміщення, об’єкти природно-заповідного фонду, театри, музеї тощо. З лютого 2020 року відповідний кіоск працює на базі єдиного туристичного порталу Херсонщини – kherson.travel, який постійно оновлюється та поповнюється новою інформацією.

Наразі з АТ «Укрзалізниця» узгоджується встановлення другого сенсорного туристичного кіоску вуличного типу на території залізничного вокзалу Херсона.

Передбачається, що всі наступні кіоски на території Херсонської області матимуть єдиний зовнішній вигляд, кольорову гамму й ознакування та працюватимуть на базі єдиного туристичного порталу Херсонщини, інформація на якому оновлюватиметься у спільній діяльності з місцевими громадами та представниками бізнесу.

Фото: visitkherson.gov.ua