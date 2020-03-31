Ужгородці визначилися з туристичним логотипом міста

В Ужгороді фінішували публічні консультації щодо обрання найкращого туристичного логотипа міста.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міської ради.

"В Ужгороді скористалися інструментом публічних консультацій: 17 березня оголосили про старт публічної консультації та запросили ужгородців обрати концепцію туристичного логотипу міста. Консультація тривала до 30 березня включно і за цей час до обговорення долучилося 1218 ужгородців. Кожен мав можливість висловити свою думку, надсилаючи СМС з номером відповіді або використовуючи систему "Ваша думка", – йдеться в повідомленні.

Уподобання містян розподілилися в такий спосіб: за варіант №1 віддали 60 голосів (4,9%); варіант №2 – 376 голосів (30,9%); варіант №3 – 631 голос (51,8%); варіант №4 – 55 голосів (4,5%); варіант №5 – 96 голосів (7,9%).

У міськраді зазначили, що результати публічної консультації стануть основою для обрання концепції туристичного логотипу Ужгорода.

Місцева влада переконана, що створення неповторного образу міста, переданого через логотип, допоможе зацікавити туристів, підвищити впізнаваність та продемонструвати унікальність території. У міськраді підкреслили, що для одних Ужгород – це місто, де найгарніше квітнуть сакури, для інших – де багато мініскульптур, а для декого – місто, де роблять найкращу каву в країні.

Як повідомляв Укрінформ, конкурс із розроблення концепцій туристичного логотипу та гасла міста Ужгорода провели незадовго до початку консультації. Із 12 надісланих пропозицій конкурсна комісія міської ради відібрала 5 фіналістів. Саме їхні пропозиції логотипів були винесені на загальне обговорення.