Херсонський музей проведе віртуальну презентацію картин від ізраїльських художників

У Херсонському художньому музеї імені Шовкуненка в межах світової ініціативи #MuseumFromHome презентують картини, подаровані ізраїльськими художниками, в режимі онлайн.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі музею.

«На 25 березня ми планували відкриття виставки «Багатоликий Ізраїль», яка має складатися з нових надходжень музею – дарів професійних художників Ізраїлю. Проте через карантин ми вирішили розпочати її презентацію віртуально, сподіваючись, що незабаром зможемо відкрити виставку в музейних залах, як і планували», – йдеться в повідомленні.

До експозиції увійдуть 39 творів живопису і графіки (ксилографія, акварель), переданих Об'єднанням професійних художників Ізраїлю в дар Херсонському обласному художньому музею. Кураторка виставки Галина Подольська запропонувала присвятити проєкт 135-річчю від дня народження Шовкуненка, яке відзначали у 2019 році – процес передачі робіт розпочався саме минулого, ювілейного року, зазначають у музеї.

Щодо робіт ізраїльських художників, то у музеї встигли до карантинних заходів оформити подаровані картини (натягнули на підрамники, «одягли» у рами) і підготувати до виставки, а тепер чекають нагоди відкрити експозицію «наживо».

Як зазначають у музеї, це унікальне зібрання розширить уявлення гостей музею (онлайн зараз та пізніше «наживо») про минуле й сьогодення Ізраїлю як країни, зацікавленої в розвитку дружніх відносин з усіма молодими державами, що з'явилися на пострадянському просторі. Для Ізраїлю – в межах чинної моделі міжнародних відносин – це закономірно, оскільки кожен п'ятий громадянин цієї країни має коріння, яке міцно пов'язує його з містами та селами країн Східної Європи.

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Познайомитися з роботами ізраїльських художників можна на сторінці музею у Facebook за хештегом #Багатоликий_Ізраїль.

Довідково. Ім’я Олексія Шовкуненка було присвоєно Херсонському художньому музею 1981 року. Музей володіє однією з найбільших колекцій творів цього художника – вона налічує 156 експонатів.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Херсонський художній музей імені Шовкуненка долучився до світової ініціативи #MuseumFromHome.

Фото: Херсонський художній музей