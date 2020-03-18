У мережі з’явилася віртуальна екскурсія Мукачевом

У Мукачеві на Закарпатті під час загальнонаціонального карантину вирішили показати місто туристам за допомогою віртуальної екскурсії.

Відповідне відео виклав на своєму YouTube-каналі мукачівський гід Максим Адаменко.

"Мукачево – місто між чернечою і замковою горою, між монастирем і замком Паланок, місто з 1123-річною історією! Замок закривається на карантин, але я встиг відзняти для вас невеличку віртуальну екскурсію (більше оглядову, ніж історичну) про Мукачево і околиці", – написав Адаменко.

Так, за допомогою 6-хвилинного відео можна дізнатися про історію древнього Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря та одного з центрів політичного життя краю минулих століть – замку Паланок.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Фото на головній: Максим Адаменко