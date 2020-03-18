Аеропорт Запоріжжя продовжує приймати туристів із Єгипту

У середу, 18 березня, в міжнародному аеропорту Запоріжжя продовжують приймати літаки з українськими туристами з Шарм-ель-Шейха. Перший літак приземлився о 9:00.

Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури.

У списку міжнародних рейсів з українцями, які повертаються з-за кордону, близько 40 пунктів.

Наприклад, аеропорт Запоріжжя сьогодні вже прийняв один борт авіакомпанії SkyUp, який прилетів із Шарм-ель-Шейха.

Як розповів кореспонденту Укрінформу директор КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Олексій Дубревський, літак прибув за розкладом. Усі пасажири здорові.

Ще один літак очікується ввечері.

Як раніше повідомлялося, з 12:00 у країні припиняються всі залізничні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Такі заходи вживаються у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції.

17 березня в Запоріжжя прилетіли два літаки з туристами, які повернулися з Єгипту. Ознаки хвороби не виявлено у жодного з пасажирів і членів екіпажу. Медики рекомендували людям самоізолюватися на два тижні.