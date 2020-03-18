Аеропорт Запоріжжя продовжує приймати туристів із Єгипту
Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури.
У списку міжнародних рейсів з українцями, які повертаються з-за кордону, близько 40 пунктів.
Наприклад, аеропорт Запоріжжя сьогодні вже прийняв один борт авіакомпанії SkyUp, який прилетів із Шарм-ель-Шейха.
Як розповів кореспонденту Укрінформу директор КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Олексій Дубревський, літак прибув за розкладом. Усі пасажири здорові.
Ще один літак очікується ввечері.
Як раніше повідомлялося, з 12:00 у країні припиняються всі залізничні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Такі заходи вживаються у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції.
17 березня в Запоріжжя прилетіли два літаки з туристами, які повернулися з Єгипту. Ознаки хвороби не виявлено у жодного з пасажирів і членів екіпажу. Медики рекомендували людям самоізолюватися на два тижні.