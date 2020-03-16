Нездоровий відпочинок, або Краще мріяти про дешеві тури після пандемії

Туркомпанії призупиняють роботу і пропонують відкласти поїздки. Простій дорого обійдеться галузі, але ситуація – надто нестандартна

З 17 березня до 03 квітня в Україні повністю припиняється пасажирське авіасполучення. За минулі вихідні туркомпанії прийняли низку важливих рішень і почали готуватися до нового режиму роботи: переносів, перебронювань…

У понеділок 16 березня редакція популярного тревел-ресурсу Lowcost.ua опублікувала звернення до своєї аудиторії: “Починається період спокою. Багато років ми заохочували і надихали українців відкривати нові горизонти та подорожувати світом вигідно. Але зараз просимо вас залишитися вдома. Ситуація змінюється надзвичайно швидко: поки що відкриті кордони та отримана віза ще не означають, що все так і залишиться навіть протягом наступних кількох годин”. Це досить точне описання ситуації на сьогодні. Головне в ній для подорожуючих наразі — розуміти, як діяти, коли твій рейс чи тур відмінили, а гроші за них уже заплачені, і чи планувати в цьому сезоні відпочинок взагалі.

ЗАМОРОЖЕНИЙ СЕЗОН

Оскільки ситуація дійсно змінюється непередбачувано і дуже швидко, популярні ресурси створили спеціальні сторінки, де інформація про відміни, скасування і поради туристам оперативно оновлюється. Про скасування рейсів і припинення відправки туристів на відпочинок з 16 березня до кінця карантину (деякі – на невизначений термін) вже повідомили туристичні компанії AnexTour, Join UP!, СORAL TRAVEL, TEZ TOUR. Здебільшого вони пропонують клієнтам “заморозку” вже придбаних турів, перенесення відпочинку і повернення вже відправлених туристів додому чартерними рейсами. Щоб не втратити клієнтів та кошти, компанії готові змінювати будь-які умови турів: країну, тривалість, склад групи, тип номерів, готель. Шкода лише, з датами і графіками – повна невизначеність у обох сторін. Ситуація з поширенням коронавірусу надто нестандартна і – відповідно – змушує вдаватися до нестандартних заходів.

Попит на подорожі через спалах коронавірусу COVID-19 по всьому світу знизився, констатує український туроператор Join UP!. “Наслідки коронавірусу ми відчули ще в лютому – темпи бронювань знизилися. Ми бачимо сильне просідання в продажах “Раннього бронювання”. Вже є ануляції на квітень-травень”, – повідомила Укрінформу прес-секретар сервісу з підбору турів Rozetka Travel Олена Гейченко.

Ануляцій літніх турів, за її словами, поки що немає, люди чекають покращення ситуації. “З початку березня бачимо тенденцію планування відпочинку з сьогодні на завтра. Відслідковуючи негативну тенденцію, ми уклали угоду зі страховою компанією, щоб туристи, які придбають тур до 6 квітня, мали можливість відмовитися від поїздки або перенести її безкоштовно”, – розповіла пані Гейченко.

«Ми хочемо, щоб туристи не боялися планувати відпочинок заздалегідь. Туристи отримують страхове відшкодування у розмірі оплаченого туру в повному обсязі або зможуть перенести дати поїздки”, – пояснила Юлія Челікпазу, керівниця Rozetka Travel.

Попри всі посилені санітарно-епідеміологічні заходи на курортах, бажаючі скасувати відпочинок є і будуть. Яку країну завтра-післязавтра закриють на карантин, якими будуть правила в’їзду-виїзду в самій Україні в найближчі тижні й навіть місяці, – прогнозувати важко. А багато українців вже придбали авіаквитки, частково чи повністю оплатили тури на травневі свята й на літо. Туроператори пропонують клієнтам рішення на випадок зміни планів. Наприклад, компанія TEZ TOUR приймає ануляції турів без штрафів не пізніше 2-х тижнів до вильоту, повідомляє її прес-секретар Натела Кацадзе. У разі закриття на карантин країн прильоту або України, всі кошти, сплачені за тур, будуть повернуті туристам в повному обсязі.

“Якщо будь-яка країна запроваджує обмежувальні заходи щодо перетину кордону (закриє кордони для туристів), така подія буде розглядатися туроператором в індивідуальному порядку, в залежності від дати настання подорожі та країни”, – досить туманно пояснили шляхи вирішення проблеми в Rozetka Travel. Представники цього ресурсу заявили про намір допомагати кожному туристу вирішити питання з максимальною вигодою для нього. AnexTour обіцяє повідомити умови перебронювання/ануляції згодом. А попередньо відомо, що вони дозволять перебронювати свій тур на будь-який інший, на будь-які інші дати і напрямки. Туроператор Join UP! приймає перенесення дат туру на будь-які дати по 1 жовтня за винятком травневих свят, можлива ануляція за фактично понесеними втратами. Решта туркомпаній, схоже, діятимуть за схожими схемами.

СВІТОВИЙ ТУРИЗМ – 50 000 000 РОБОЧИХ МІСЦЬ

Всесвітня Рада Подорожей і Туризму (WTTC) вже заявила, що у результаті пандемії коронавірусу під загрозою скорочення в секторі подорожей і туризму у світі опинилися до 50 мільйонів робочих місць. "Останні дані WTTC показують, що число поїздок по світу в 2020 році може знизитися на 25%. Це еквівалентно втраті трьох місяців подорожей, що може призвести до відповідного скорочення робочих місць на 12-14%, або до 50 млн робочих місць ", – повідомила президент WTTC Глорія Гавар'я. Проконсультувавшись з різними компаніями, що займаються туризмом і подорожами, WTTC пропонує ряд заходів для швидкого відновлення сектора після того, як коронавірус візьмуть під контроль. Організація навіть пропонує свою підтримку урядам різних країн, особливо тим, які будуть проводити сильну політику для швидкого відновлення галузі. Для якнайшвидшого відновлення міжнародного туризму WTTC пропонує спрощення візових формальностей та зменшення вартості віз, застосування нових технологій для проходження прикордонного контролю, зменшення податкового навантаження (зменшення або скасування податків на мандрівників, таких як аеропортові, портові та готельні збори, що збільшують вартість поїздок). А також вводити пільги для підтримки туркомпаній, що постраждають найбільше.

ПОВЕРНЕННЯ НА «ДОКАРАНТИННИЙ» РІВЕНЬ? НА ЦЕ ПІДЕ 1-2 РОКИ

А постраждалих вже вистачає. Сьогоднішні події вплинуть на розвиток галузі на найближчі півроку, рік чи навіть два, вважає Юлія Шкурко. “Все залежить від глобальних процесів і розвитку подій, але навіть щоб відновити галузь до “докоронавірусного” рівня, компаніям знадобиться не менш як 1-2 роки”, – вважає вона. На думку професійної мандрівниці і планувальниці подорожей, як тільки пандемія дозволить знову мандрувати, почнеться період, коли авіаквитки і тури можна буде придбати дуже дешево, бронювати житло для відпочинку, готелі теж. “Але він буде дуже коротким, а далі — тривала хвиля високих цін. І це на фоні загального обвалу ринків і валют”, – ділиться своїм баченням вона. Пані Шкурко радить до кінця березня спостерігати ситуацію і не поспішати відмовлятися від літнього відпочинку: до кінця місяця закінчаться заявлені терміни карантинів багатьох регіонів. Але й потім вона рекомендує до поїздки цікавитися умовами страхового полісу (що в пакетному турі) — як мінімум він повинен покривати транспортування додому та надання першої допомоги. Звертати увагу, в яких аеропортах пересадки (не всі вживають посилених захисних заходів) і уникати їх (краще чартери). “Було б добре також уточнити у оператора, який контингент туристів у готелі (щоправда, точну інформацію навряд чи нададуть) і яка заповненість готелю на поточний момент”, – радить Юлія Шкурко.

Тетяна Негода, Київ