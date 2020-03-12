Прикарпаття вперше кличе туристів на селфі-галявину з кликоцеями
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла працівник Печеніжинської ОТГ Світлана Якубенко.
«Ця поляна в селі Молодятин в урочищі Кропивець квітне навесні вже майже 10 років. Втім, ми вперше її презентуємо туристам і запрошуємо їх до нас на селфі та фотосесію, які можна зробити нині безкоштовно. Білоцвіти або, як ми їх називаємо, кликоцеї цвістимуть ще два тижні», – розповіла Якубенко.
Вона зауважила, що цього року кликоцеї зацвіли пізніше через весняне похолодання. Втім, минулими вихідними галявину вперше відвідали туристи. Нині у Печеніжинський ОТГ хочуть облаштувати цю територію та підремонтувати дорогу до галявини, оскільки сподіваються, що вона стане улюбленим місцем відпочинку для любителів весняних подорожей.
Фото: Віталій Передерко/Facebook