Слідом за шафранами на Закарпатті масово розквітли білоцвіти

На Закарпатті почали квітнути білоцвіти. Топові локації для милування ними — на Мукачівщині, Свалявщині, поблизу Іршави та Хуста, в знаменитій Долині нарцисів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив гід Максим Адаменко.

"На Закарпатті масове цвітіння шафранів змінилося білоцвітами! Лісові квіти можна побачити уздовж автодоріг і лісових стежок, на узліссі, на берегах гірських потічків і річок, на лісових галявинах. Топові локації — це Мукачівщина (Визниця, Синяк), Свалявщина (Поляна), Іршавщина та Хустщина (зараз білоцвіти панують у знаменитій Долині нарцисів)", – сказав Адаменко.

На Закарпатті масово зацвіли білоцвіти / Фото: Максим Адаменко

За його словами, буяння білоцвіту ранньою весною – найкращий привід для лісової прогулянки, яку гід радить поєднати з купанням у чанах чи термалах Закарпаття, яких в регіоні чимало.

Водночас Адаменко закликає милуватися, але не зривати квітів. Адже у вазі вони проживуть лише до вечора, а так 1-2 тижні милуватимуть око багатьох поціновувачів природи.

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Білоцвіт весняний або Leucojum vernum L. – рідкісний вид квітів, який внесено до Червоної книги України. В перекладі з грецької означає "біла фіалка". В Україні білоцвіт весняний переважно зростає у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.