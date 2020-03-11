На Хортиці анонсували повернення таємної екскурсії
Про це повідомляється на сторінці Туристичного інформаційного центру Запоріжжя в Facebook.
"Таємна екскурсія "Ніч на Січі" повертається. Встигніть зловити найяскравіші емоції цієї весни разом з нами. 17 квітня о 19.00, традиційно, у п'ятницю ввечері", – йдеться в повідомленні.
Як зазначають організатори, на відвідувачів заходу чекає унікальна можливість відвідати Запорозьку Січ уночі (за спеціальною домовленістю із Національним заповідником "Хортиця") й повне занурення в атмосферу Середньовіччя та часів козацтва.
У програмі, зокрема, передбачені, театралізована вистава січових козаків із особливими спецефектами, реконструкція старовинного ритуалу на давньому святилищі. Крім того, відбудеться музичний виступ групи етнічних музикантів, а кожен охочий зможе спробувати свої сили у грі на етнічному музичному інструменті.
Квитки можна купити у Туристичному інформаційному центрі.
Як повідомляв Укрінформ, першу нічну екскурсію "Ніч на Січі" працівники Національного заповідника "Хортиця" організували у червні 2019 року. Вона проводиться не частіше, ніж раз на місяць.