На Хортиці анонсували повернення таємної екскурсії

На Хортиці анонсували повернення таємної екскурсії

Укрінформ
Національний заповідник "Хортиця" запросив туристів на таємну екскурсію "Ніч на Січі", що відбудеться 17 квітня.

Про це повідомляється на сторінці Туристичного інформаційного центру Запоріжжя в Facebook

"Таємна екскурсія "Ніч на Січі" повертається. Встигніть зловити найяскравіші емоції цієї весни разом з нами. 17 квітня о 19.00, традиційно, у п'ятницю ввечері", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають організатори, на відвідувачів заходу чекає унікальна можливість відвідати Запорозьку Січ уночі (за спеціальною домовленістю із Національним заповідником "Хортиця") й повне занурення в атмосферу Середньовіччя та часів козацтва.

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У програмі, зокрема, передбачені, театралізована вистава січових козаків із особливими спецефектами, реконструкція старовинного ритуалу на давньому святилищі. Крім того, відбудеться музичний виступ групи етнічних музикантів, а кожен охочий зможе спробувати свої сили у грі на етнічному музичному інструменті.

Квитки можна купити у Туристичному інформаційному центрі.

Як повідомляв Укрінформ, першу нічну екскурсію "Ніч на Січі" працівники Національного заповідника "Хортиця" організували у червні 2019 року. Вона проводиться не частіше, ніж раз на місяць.

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