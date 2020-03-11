На Хортиці анонсували повернення таємної екскурсії

Національний заповідник "Хортиця" запросив туристів на таємну екскурсію "Ніч на Січі", що відбудеться 17 квітня.

Про це повідомляється на сторінці Туристичного інформаційного центру Запоріжжя в Facebook.

"Таємна екскурсія "Ніч на Січі" повертається. Встигніть зловити найяскравіші емоції цієї весни разом з нами. 17 квітня о 19.00, традиційно, у п'ятницю ввечері", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають організатори, на відвідувачів заходу чекає унікальна можливість відвідати Запорозьку Січ уночі (за спеціальною домовленістю із Національним заповідником "Хортиця") й повне занурення в атмосферу Середньовіччя та часів козацтва.

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У програмі, зокрема, передбачені, театралізована вистава січових козаків із особливими спецефектами, реконструкція старовинного ритуалу на давньому святилищі. Крім того, відбудеться музичний виступ групи етнічних музикантів, а кожен охочий зможе спробувати свої сили у грі на етнічному музичному інструменті.

Квитки можна купити у Туристичному інформаційному центрі.

Як повідомляв Укрінформ, першу нічну екскурсію "Ніч на Січі" працівники Національного заповідника "Хортиця" організували у червні 2019 року. Вона проводиться не частіше, ніж раз на місяць.