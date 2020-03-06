ПриватБанк готується продати курорт "Буковель" - ЗМІ

ПриватБанк готується до продажу найбільшого в Україні гірськолижного курорту "Буковель"; банку належать дві третини комплексу.

Про це повідомляє видання НВ Бізнес.

"Як повідомила НВ Бізнес заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук, держбанк почав підготовку до продажу найбільшого в Україні гірськолижного курорту "Буковель". За її словами, коли цей комплекс потрапив на баланс ПриватБанку, після націоналізації банку, його задекларована вартість становила 12,6 млрд грн. До комплексу входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз банк обирає консультанта з оцінки та продажу активу.

"Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ Скорзонера", - уточнила Пахачук.

Буковель - це дуже цікавий актив, підтвердив виданню директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

"Це прибутковий бізнес, а готель Radisson - це єдиний мережевий готель курорту з дуже непоганою заповнюваністю", - говорить Царук.

Найвищий прибуток, за словами Царука, дає робота підйомників. Наприклад, за даними курорту, зараз вартість скі-пасу (квитка на всі підйомники) на один день коштує 1,12 тис. грн, що відповідає 40 євро і дорівнює цінам на інших європейських гірськолижних курортах.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року уряд України ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку через його неплатоспроможність. Найбільшими власниками банку на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

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Держава отримала 100% у капіталі ПриватБанку, фінустанову було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 року - ще на 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора - EY.

Колишні власники банку оскаржили рішення про націоналізацію до суду. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку тим, що відповідачі в цій справі не довели правомірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У грудні 2017 року Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова і компаній, які їм імовірно належать або знаходяться під їх контролем. Зокрема, йдеться про фірми Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. Суд як забезпечувальний захід заарештував по всьому світу активи екс-власників банку і зазначених шести компаній більш як 2,5 млрд дол.

Зараз триває активна підготовка до розгляду справи в Лондоні; найбільш ймовірно, що повноцінний розгляд почнеться в 2021 році. До тих пір зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах 20 тис. фунтів на тиждень. Також їм необхідно погоджувати з ПриватБанком будь-які угоди купівлі-продажу активів.