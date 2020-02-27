Глава ПриватБанку розповів, чим загрожуватиме перемога ексвласників - FT

Глава ПриватБанку розповів, чим загрожуватиме перемога ексвласників - FT

Укрінформ
Голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл заявляє про наявність цілком реальних ризиків повернення фінансової установи колишнім власникам.

Про це Крумханзл розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Петр Крумханзл, який з 2018 року є головою правління ПриватБанку, вказав на "реальний ризик" повернення банку українськими судами колишнім власникам. Або ж вони можуть отримати право на щедру компенсацію", - зазначається в публікації.

З погляду зовнішніх кредиторів та іноземних інвесторів справа ПриватБанку стала тестом для нового президента на прихильність економічним реформам та боротьбі з корупцією, указує видання. При цьому нагадується, що в грудні МВФ погодився надати Україні фінансування в розмірі $5,5 млрд, але поставив умову - забезпечити гарантії для державного банку.

"Якщо справи підуть не так, є дуже велика ймовірність, що Україна не отримає грошей від МВФ", - наводить FT слова Крумханзла.

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Однак ще важливішою, ніж фінансова складова, стане "ерозія довіри до нового уряду України", переконаний керівник ПриватБанку. У цьому разі, на його думку, інвестори почнуть виводити капітали з України, що своєю чергою призведе до девальвації національної валюти.

Нагадаємо, в грудні 2016 року уряд України на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, зокрема Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова, вирішив націоналізувати найбільший на вітчизняному ринку банк.

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Аби врятувати фінансову установу, держава здійснила докапіталізацію на суму понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку заявили про незаконність його націоналізації. Судові спори з цього приводу точаться як в українських судах, так і за кордоном.

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