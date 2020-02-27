Глава ПриватБанку розповів, чим загрожуватиме перемога ексвласників - FT

Голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл заявляє про наявність цілком реальних ризиків повернення фінансової установи колишнім власникам.

Про це Крумханзл розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Петр Крумханзл, який з 2018 року є головою правління ПриватБанку, вказав на "реальний ризик" повернення банку українськими судами колишнім власникам. Або ж вони можуть отримати право на щедру компенсацію", - зазначається в публікації.

З погляду зовнішніх кредиторів та іноземних інвесторів справа ПриватБанку стала тестом для нового президента на прихильність економічним реформам та боротьбі з корупцією, указує видання. При цьому нагадується, що в грудні МВФ погодився надати Україні фінансування в розмірі $5,5 млрд, але поставив умову - забезпечити гарантії для державного банку.

"Якщо справи підуть не так, є дуже велика ймовірність, що Україна не отримає грошей від МВФ", - наводить FT слова Крумханзла.

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Однак ще важливішою, ніж фінансова складова, стане "ерозія довіри до нового уряду України", переконаний керівник ПриватБанку. У цьому разі, на його думку, інвестори почнуть виводити капітали з України, що своєю чергою призведе до девальвації національної валюти.

Нагадаємо, в грудні 2016 року уряд України на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, зокрема Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова, вирішив націоналізувати найбільший на вітчизняному ринку банк.

Аби врятувати фінансову установу, держава здійснила докапіталізацію на суму понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку заявили про незаконність його націоналізації. Судові спори з цього приводу точаться як в українських судах, так і за кордоном.